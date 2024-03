Bolsonaro pediu liberação de passaporte para visitar Netanyahu em Israel

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a liberação do passaporte do ex-presidente para uma viagem a Israel em maio.

O que aconteceu

Os advogados pediram a Moraes a devolução, "ainda que temporária", do passaporte de Bolsonaro. O pedido foi feito na última segunda-feira (25), antes de a ida do ex-presidente à Embaixada da Hungria ser revelada. Ontem, a defesa respondeu a perguntas do ministro do STF sobre o ocorrido.

Bolsonaro quer a liberação do passaporte para visitar Israel. Junto com a petição ao STF, a defesa anexou um convite do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, para que o ex-presidente e a família visitem o país entre os dias 12 e 18 de maio.