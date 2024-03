Cobrado, governo Lula fala em 'bolha' por críticas ao ignorar golpe de 64

Aliados dizem que Lula avalia que já há rusgas demais com as Forças Armadas. Já houve o envolvimento de militares com a minuta golpista. Eles argumentam que, "se for para arrumar briga", este, sim, deve ser o foco, não o golpe de 60 anos atrás.

Lula tem repetido que quer "viver o hoje". Também tem feito gestos públicos para se aproximar dos militares —o que tem aumentado à medida que as investigações indicam que as corporações, em especial a Marinha, estavam envolvidas nos supostos planos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No jeito conciliador que lhe é peculiar, Lula tem levado a sério a máxima de "trazer todos para perto". Na última semana, ele jantou na casa do comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, com Múcio e Pimenta. Na última quarta (27), a primeira-dama Janja da Silva foi a madrinha do lançamento de um submarino da corporação — neste evento, Lula elogiou os militares em diversos momentos.

A Marinha era conhecida como a "mais bolsonarista das Forças Armadas". Segundo depoimentos divulgados pela Polícia Federal, o ex-comandante Almir Garnier colocou a Força à disposição de Bolsonaro caso ele quisesse colocar em prática o plano de golpe de Estado.

Lula também gosta muito do atual comandante do Exército, general Tomás Paiva. O presidente não perde a oportunidade de elogiá-lo e de falar do seu "senso democrático". Ele foi escolhido após a exoneração do general Júlio César de Arruda, em janeiro de 2023, em decorrência dos atos golpistas. O Exército foi a principal liderança da ditadura brasileira entre as Forças Armadas, com todos os cinco generais-presidentes.