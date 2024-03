Veto de Lula sobre 64 foi 'uma decepção', diz líder da Comissão de Anistia

A presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, Eneá de Stutz e Almeida, disse ter recebido com "surpresa e decepção" o veto do presidente Lula (PT) a atos que relembrem o golpe militar de 1964, que completam 60 anos na próxima segunda (1º).

O que acontece

O MDH pretendia fazer um ato de repúdio ao Golpe de 64, que relembrasse os diversos desrespeitos a direitos humanos sofridos durante 21 anos de ditadura militar no Brasil (1964-1985), mas foi desestimulado. "Recebemos essa decisão com perplexidade e decepção", disse a presidente da comissão, que participava dos preparativos, em entrevista à revista Veja.



"Foi com muita surpresa, foi um verdadeiro choque quando recebi a notícia", disse Enéa. "Uma parte da população flerta hoje com o golpe porque não tem noção do que é um Estado de exceção."