Militares da ativa escreveram carta para levar Exército ao golpe, diz PF

Giovani Pasini e Alexandre Castilho Bitencourt da Silva são os coronéis identificados nas investigações. O relatório da Polícia Federal deu base aos vários pedidos de prisão e de buscas e apreensão (entre os itens está o passaporte de Jair Bolsonaro) autorizados em 8 de fevereiro. Pasini se candidatou a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Ele não quis comentar a autoria do manifesto. Bitencourt não foi localizado ainda. Leia aqui.

Presidente do PL e Anderson Torres responderam às perguntas da PF sobre a trama golpista. A quinta-feira reuniu 11 depoimentos em Brasília e mais 11 em vários estados. Veja a lista dos investigados. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado e também recorreram ao silêncio o general Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, entre outros investigados. Bolsonaro se propôs a responder se é cisgênero mas desistiu, alegando não saber o que a palavra significa.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto depôs ontem por quase quatro horas. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça que foi preso e usa tornozeleira eletrônica, respondeu aos questionamentos por cerca de cinco horas. Na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi encontrada a primeira minuta golpista, dias depois da invasão da Praça dos Três Poderes por apoiadores de Bolsonaro.

Na av. Paulista, ato bolsonarista no domingo terá pulseira VIP e oração de Michelle. Dois trios elétricos vão servir de palco para os discursos. Além de Jair Bolsonaro, ex-presidente tornado inelegível pelo crime de abuso de poder, e investigado por tentativa de golpe, devem falar os deputados federais Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer e os senadores Magno Malta e Rogério Marinho, todos do PL. Três governadores confirmaram presença. Veja quem vai.

Arrecadação federal cresce e chega a R$ 280,6 bilhões em janeiro. A Receita Federal divulgou ontem um resultado que representa crescimento real de 6,67% na comparação com janeiro do ano passado. É o maior valor para o mês da série histórica, iniciada em 1995.

Os bons resultados foram influenciados pelo ingresso de recursos com as novas regras para a tributação dos fundos de investimentos exclusivos, pela renda de offshores e também por pagamentos atípicos tanto em 2023 quanto em 2024, sobretudo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre o lucro das empresas.