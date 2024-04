Sergio Moro pode ser cassado hoje? Entenda como será o julgamento no Paraná

O julgamento do processo que pede a cassação do mandato de senador do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR) está marcado para começar hoje (1º), a partir das 14h.

O que aconteceu

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) vai retomar nesta segunda-feira o julgamento que pede a cassação do senador Sergio Moro. A expectativa é que a análise do caso se prolongue em pelo menos três sessões, até o dia 8 de abril — a apreciação dos juízes terá transmissão pelo canal do TRE-PR no YouTube..

O ex-juiz responde a duas ações de investigação eleitoral. Uma delas foi protocolada pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), base do presidente Lula.