Justiça extingue processo de Bolsonaro contra Lula por móveis do Alvorada

Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle processaram Lula após os móveis do Palácio da Alvorada dados como desaparecidos serem encontrados em um depósito na própria residência oficial. Eles pediram uma indenização de R$ 20 mil, que seriam doados a uma instituição de caridade, e uma retratação pública na imprensa e nas redes sociais.

Governo encontrou móveis após Lula culpar Bolsonaro pelo sumiço. No início do mandato, em janeiro passado, Lula e a primeira-dama, Janja, disseram ter encontrado o Palácio em mau estado e com itens faltando. "Não sei como fizeram, porque fizeram, não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo", disse o presidente em evento com jornalistas.

Ausência foi uma das justificativas para gasto de R$ 196,7 mil em móveis novos, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Foram comprados uma cama, dois sofás, duas poltronas e um colchão king size.