Se o TRE absolver Moro, certamente vamos recorrer, diz advogado do PT

Caso o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) no Paraná decidir pela absolvição do senador Sergio Moro, certamente vamos recorrer, afirma o advogado do PT Luiz Eduardo Peccinin durante entrevista no UOL News desta terça-feira (2). Julgamento que pode cassar mandato do ex-juiz será retomado amanhã.

[Se o TRE absolver, vamos recorrer] Certamente. Até porque acredito que seja uma questão de segurança jurídica e do TSE de fato estabelecer algumas balizas para o futuro, reafirmando aquilo que já julgou outras vezes. Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT