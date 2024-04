AGU defende que escolas de MG podem cobrar carteira de vacinação em dia

Em justificativa, Zema alegou que Minas Gerais nunca teve a obrigatoriedade da vacinação nas escolas. O vídeo com os parlamentares, segundo o governador, era para "informar as famílias acerca da inexistência de impedimentos à matrícula escolar, decorrentes de eventuais retardos ou omissões no acompanhamento do calendário vacinal".

A AGU considerou, porém, que não dar a liberdade para as escolas cobrarem o cartão de vacinação enfraquece as metas do Plano Nacional de Imunização. "Essa estratégia não representa ameaça alguma para liberdades individuais. [...] A vacinação em massa da população é medida adequada das autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, capaz de reduzir mortalidade ou agravamento de doenças infecciosas transmissíveis e de promover a imunidade coletiva, visando proteger toda a sociedade, especialmente os mais vulneráveis", escreveu Messias.

Para o ECA, "é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias". A vacina contra a covid-19 para crianças entre seis meses e 5 anos, por exemplo, está no Calendário Nacional de Vacinação. Nas crianças, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar a primeira dose da vacina aos seis meses de idade, a segunda aos sete meses e a terceira aos nove meses.

O processo foi encaminhado para parecer da Procuradoria-Geral da República. A manifestação da AGU e o andamento da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) foram computador ontem (2) no Supremo.

Em um contexto de disseminação de informações imprecisas sobre vacinas, a responsabilidade das comunidades escolares e das famílias se torna crucial para garantir a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes, evitando o comprometimento das estratégias de imunização e o aumento dos riscos à saúde individual e coletiva.

Trecho da posição da AGU em ADPF 1127, que questiona o governador de Minas

