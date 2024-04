Bivar sobe em palanque de Lula em meio à disputa no União Brasil

No mês passado, o deputado federal chegou a ser afastado temporariamente pela Executiva da sigla. O vice-presidente, Antonio Rueda (PE), assumiu o comando do partido.

Deputado teria ameaçado novo presidente. O pedido foi motivado pelas ameaças contra Rueda, eleito em 29 de fevereiro para comandar o partido, e seus familiares. Também pesa sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a Executiva do partido. Rueda disse que contratou uma empresa de segurança privada após as ameaças.

Casa de rival pegou fogo. Rueda também relaciona Bivar com o incêndio nas casas dele e da irmã. O novo presidente do União Brasil acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) para que o deputado seja investigado sobre o incidente.