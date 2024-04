Do PT ao PSL: Datena já passou por 10 partidos - mas nunca chegou à eleição

Na época, o então presidente do Diretório Municipal do PT, Jorge Parada, disse que Datena não faria falta, "pois não tem o perfil do partido". "Particularmente, eu nem sabia que ele era filiado e nem sei quem o filiou", afirmou.

PP

Em setembro de 2015, o apresentador se desfiliou do PT para oficializar sua filiação ao PP. Ele pretendia disputar as eleições para prefeitura de São Paulo em 2016.

PRP

Depois de sua passagem pelo PP, Datena se filiou ao PRP em 2017. O anúncio da filiação do jornalista foi feito durante o horário partidário obrigatório na televisão.

DEM

Em junho de 2018, o apresentador se filiou ao seu quarto partido: o DEM. A ligação tinha como intuito uma possível candidatura para o Senado —o que mais uma vez acabou não acontecendo.