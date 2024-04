Tales: Tarcísio e Derrite deviam estagiar na PF; Em SP, prisão teria mortos

O colunista ressaltou ainda que a captura dos dois presidiários mostra como o crime organizado está absolutamente espalhado no país. A dupla foi presa depois de 50 dias de buscas e há 1.600 km de Mossoró. Tales cobrou ainda explicações de como se deu a fuga.

Saíram da caatinga do Nordeste e foram pra perto da região amazônica. O crime organizado gosta muito dessa região de selva. Eles entram no garimpo e está difícil controlar. Comunidades indígenas estão contaminados por mercúrio, porque garimpeiros hoje são ligados ao crime organizado, inclusive de países vizinhos. Está espalhado e penetrando na Amazônia, cada vez mais. O Nordeste está todo tomado. Não sei como vamos sair dessa situação. Tales Faria, colunista do UOL

Outra questão que deve ser explicada é como fugiram. Estavam com fuzil pesado e total apoio do Comando Vermelho. Achava que eram bagrinhos, mas é estranho bagrinhos terem tanto apoio do crime organizado pra fuga deles. Acho que a facção queria fazer o governo passar vergonha e acabou sendo o contrário. É um contraponto à polícia de São Paulo, que é truculência total, e esse foi [trabalho de] inteligência. Tales Faria, colunista do UOL

Mudança de estratégia foi decisiva na captura

O mais importante nesse desfecho foi o uso da inteligência a serviço da segurança pública, ressaltou o comentarista do UOL News Ricardo Kotscho.