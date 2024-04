Filho de Lula, sobre ex: "Jamais a agredi, vou provar minha inocência"

Luis Claudio Lula da Silva, 39, o filho mais novo do presidente Lula, decidiu quebrar o silêncio na tarde desta sexta-feira, 5. Em entrevista por telefone exclusiva ao UOL, ele nega as acusações de violência física e verbal contra a médica Natália Schincariol, 29. Na conversa de mais de uma hora, disse que as traições mencionadas pela ex são fantasiosas, e que nunca se relacionou com ninguém enquanto estavam juntos. Conta, ainda, que mesmo numa relação de quase dois anos, não tinham união estável como marido e mulher. Durante a conversa com a reportagem, ele pede, inclusive, para que seja utilizado o termo "ex-namorados". Sobre o relacionamento extraconjugal com uma mulher no Amazonas, onde ele é diretor de futebol de um clube da cidade, ele conta que a aproximação só ocorreu após o término com a médica.

O que aconteceu

Luís Cláudio foi acusado por Natália Schincariol por ter cometido violência doméstica, verbal e emocional. Ela registrou um boletim de ocorrências contra ele no última dia 2. Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ela uma medida protetiva. A decisão determina que Luís Cláudio deixe o apartamento onde vivia com ela e não faça contato nem se aproxime a menos de 200 metros da ex-companheira. O filho do presidente Lula enviou um documento do cartório de registro de imóveis, que mostra a divisão de 50 por cento para cada um na aquisição do apartamento em São Paulo. O documento aponta, ainda, que o casal não mantinha regime de "união estável".

Nem agressões nem xingamentos

Natália acusa Luis Claudio de ter dado uma cotovelada na barriga dela quando ele tentava resgatar o celular dele que estava nas mãos da sua ex. A médica explicou que tentava checar a comunicação do companheiro com outras mulheres, e ele teria sido violento para recuperar o telefone. Disse, ainda, que Luis Claudio a chamou de "doente mental, vagabunda e louca".