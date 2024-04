Moraes abre inquérito para apurar conduta de Elon Musk após ataques no X

Ministro cita risco à segurança dos membros do STF e do próprio Estado Democrático de Direito. Ele argumenta que isso pode ser "facilmente constatado pelas diversas mensagens com conteúdo de ódio realizadas em apoio àquelas postadas por Elon Musk". Além disso, Moraes aponta a obstrução à Justiça em organizações criminosas investigadas nos inquéritos e atentado ao Poder Judiciário brasileiro.

A flagrante conduta de obstrução à Justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência as ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam à conexão da dolosa instrumentalização crimino das atividades do ex-Twitter, atual 'X', com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal.

Ministro Alexandre de Moraes, em decisão

'Redes sociais não são terra sem lei e não são terra de ninguém', escreveu Moraes

Moraes afirma que provedores de rede sociais e serviços de mensagem privada devem "absoluto respeito à Constituição Federal, à Lei e à Jurisdição Brasileira". O ministro continua o texto declarando que a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado Democrático de Direito estão "acima" dos interesses financeiros das redes sociais.

Ministro relembra decisão de maio de 2023 sobre a responsabilização de empresas, em diferentes esferas, por instigação e participação criminosa nas condutas investigadas em inquéritos. Ele citou algumas ações que tramitam na Suprema Corte em que são investigadas a "reiteração da instrumentalização criminosa" dos provedores de redes sociais e mensagens privadas.

"Inaceitável" redes sociais, em especial o X, desconhecer a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas milícias digitais, diz ministro. Moraes continuou citando a ampliação de práticas ilícitas nas plataformas, incluindo ações contra o Estado Democrático de Direito, e tentativa de destruição do STF, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, "ou seja, da própria República brasileira". Ele ainda relembrou reuniões no TSE com os representantes das plataformas, incluindo o X, sobre o tema.