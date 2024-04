Foragido, Allan dos Santos burla Justiça e faz live no X após falas de Musk

A live deste domingo ocorre pouco tempo após o empresário bilionário Elon Musk, dono da rede X, afirmar que está "levantando todas as restrições" judiciais contra a empresa. Ele acusa o Poder Judiciário de censura e hostiliza publicamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Musk ameaçou não cumprir decisões judiciais sobre restrição ou bloqueio de perfis na rede. Musk acusou Moraes e o Judiciário, de forma geral, de promover "censura agressiva", com pedidos "que violam a lei brasileira".

Até o momento, o dono do 'X' não especificou quais seriam os pedidos ilegais de Moraes. Ele prometeu que a rede vai publicar "tudo que Alexandre pediu e como esses pedidos violam a lei brasileira". Mas o departamento de assuntos globais do X afirmou, em conta judicial, que está proibida de "dizer qual tribunal"

Banido das redes sociais

Fora do Brasil, o bolsonarista burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis. Recentemente, ele criou a 40ª conta no Instagram, e até uma conta na rede social OnlyFans - plataforma para produtores de conteúdo adulto. O valor para acessar os conteúdos era de $ 4,75 (cerca de R$ 23,60) por mês. No final de março, porém, Santos informou que foi "banido do OnlyFans".

Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Allan dos Santos. Ele era investigado pela Polícia Federal no caso das milícias digitais, aberto para desmontar um grupo organizado que atenta contra a democracia.