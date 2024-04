Reinaldo: Parlamentares endossam delinquência política ao apoiar Musk

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta segunda (8) que parlamentares endossam uma delinquência política ao apoiar a campanha do dono da plataforma X, Elon Musk, contra o Estado brasileiro. Um manifesto com apoio inclusive do partido Novo em favor do bilionário e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), surgiu depois de ele determinar a abertura de inquérito para apurar a conduta do empresário estrangeiro em questões nacionais.

Temos parlamentares brasileiros pedindo o impeachment de um ministro brasileiro e endossando a campanha de um empresário contra o Estado brasileiro. Não me surpreende. É bom que as pessoas coloquem sua assinatura nesse tipo de delinquência política. Você pode discordar do Moraes, agora, endossar uma campanha internacional de um empresário contra uma autoridade, sendo que existe um espaço aqui dentro para recorrer? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que não se surpreende com o envolvimento do partido Novo.