Moro ainda pode perder o mandato? Veja próximos passos após decisão do TRE

A defesa do PL, no entanto, ainda estuda entrar com embargos de declaração no próprio TRE-PR. Esse pedido, que busca esclarecer pontos da sentença, não mudaria a decisão a favor de Moro, mas poderia manter o processo por mais tempo no Paraná.

A duração que o processo terá no TSE é incerta. Ao chegar ao tribunal em Brasília, o processo será entregue a um relator, que vai analisar as provas, fazer um voto contra ou a favor da cassação e liberar o processo para o plenário. A partir daí, o presidente do TSE pode marcar a data de julgamento

Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico e de poder político, além de uso indevido dos meios de comunicação. O senador, que nega as acusações, já declarou mais de uma vez que os partidos querem tirá-lo do cargo "no tapetão".

Se Moro for cassado, Paraná terá novas eleições

Moro se manterá no cargo até que o TSE julgue o processo. Mesmo que o TRE-PR tivesse decidido pela cassação, o senador só perderia o mandato após a decisão ser confirmada em Brasília. Isso porque o recurso ao TSE, nesse caso, suspenderia os efeitos da cassação até que houvesse decisão definitiva.

Se Moro for cassado, ficará inelegível até 2030. Por outro lado, ele não perderá os direitos políticos e poderá assumir cargos públicos não eletivos como o de ministro de Estado, que ocupou durante o governo Bolsonaro.