Tales: Lira usa PL das Fake News como moeda de troca no final do mandato

O colunista Tales Faria disse no UOL News desta terça (9) que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usa o projeto das Fake News como moeda de troca para não perder força no fim de seu mandato. Em entrevista coletiva hoje em Brasília, Lira afirmou que o projeto de lei não irá para votação no Plenário. Os deputados devem criar um grupo de trabalho para discutir o tema.

Em Brasília, quando não se quer fazer alguma coisa, cria-se uma comissão. O projeto já passou por várias comissões, agora era votar e tirar os pontos polêmicos. Mas é muito forte o lobby das chamadas big techs - as plataformas da internet - para que não haja qualquer regulamentação. Elas estão com lobby muito forte por cima do pano, por baixo do pano, por trás das cortinas, por todos os lados, impedindo que esse projeto avance. Não sei se nada vai ser feito, mas a desconfiança é essa. Tales Faria, colunista do UOL

Segundo Tales, apesar de ser jogado para escanteio, o primeiro relator do texto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), não deve bater de frente com Arthur Lira.