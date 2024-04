X Brasil diz a Moraes que não é responsável por controlar rede social

Logo, as decisões operacionais do X, incluindo a forma como a rede funciona e é administrada no Brasil, cabe à X Corp. "O poder decisório e a responsabilidade pelo cumprimento de ordens judiciais, quer preexistentes, quer futuras, recai exclusivamente sobre as Operadoras do X, não englobando o X Brasil", diz o documento.

Defesa cita exemplos de cooperação no passado, em que informou a X Corp sobre ordens judiciais posteriormente atendidas. "A X Brasil diligenciou junto às Operadoras do X as quais empresas deram cumprimento a dezenas de ordens judiciais, englobando medidas como bloqueio de contas, preservação de conteúdo e fornecimento de dados de usuários".

A X Brasil ainda pediu que novas ordens judiciais envolvendo a rede social sejam endereçadas para a X Corp. A empresa disse que "permanecerá disponível para cooperar com o encaminhamento de eventuais ordens às Operadoras do X".

Entenda o caso

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou ministro do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial do ministro.

Moraes é relator de inquéritos sensíveis no STF e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis, nas redes sociais (entre elas o X), de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.