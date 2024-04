Tarcísio nomeia Valéria Bolsonaro como secretária em São Paulo

Valéria Bolsonaro, casada com um primo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeada para assumir a secretaria de Políticas Para mulher do estado de São Paulo.

O que aconteceu

A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL) foi nomeada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A indicação já havia sido sinalizada pelo governador, e foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Valéria assume o posto que era ocupado por Sonaira Fernandes (PL). A ex-secretária agora reassume o mandato de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo.