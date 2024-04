Moraes autoriza Chiquinho Brazão a acompanhar sessões na Câmara por vídeo

Governo orientou voto para manter prisão; União Brasil e PP liberaram bancadas

A informação foi confirmada pela assessoria do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Segundo a equipe dele, essa posição do governo foi repassada aos deputados da bancada governista.

Parlamentares continuam a analisar hoje se mantém Chiquinho detido. Após ficar suspensa por duas semanas, a discussão foi retomada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Se a manutenção foi aprovada, ela pode ser votada em plenário ainda nesta quarta-feira (10).

Os deputados do União Brasil e PP poderão decidir sozinhos se querem ou não rejeitar a ordem de prisão. Alguns parlamentares do Centrão e da base governista ouvidos pelo UOL disseram que tiveram a oportunidade de ler o caso e vão votar para que Brazão continue preso, considerando a gravidade das acusações contra ele. Parlamentares do PL, por outro lado, ainda não tomaram uma posição sobre o processo.

Critério para prisão preocupa parlamentares. Apesar da sinalização, os deputados consideram essencial aprofundar o debate sobre os parâmetros da prisão de parlamentares.

Deputados e senadores são invioláveis nas esferas civil e penal, segundo a Constituição. Os parlamentares, contudo, podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, e o caso precisa ser analisado pela Câmara para manter ou revogar a prisão.