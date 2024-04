Não ratificar prisão de Brazão choca e afronta democracia, diz deputada

Talíria disse haver uma articulação entre deputados para que a prisão preventiva de Brazão seja revogada e teme novas obstruções à Justiça.

Ouvimos que alguns partidos liberarão suas bancadas, bem como há uma articulação para que os deputados não depositem seu voto no plenário. A possibilidade de não haver a prisão ratificada está colocada. Aqueles que não depositarem seu voto sem uma justificativa plausível estão coniventes com essa fratura na democracia brasileira.

Falamos de uma prisão preventiva, que ocorre quando há possibilidade de interferências no curso da investigação. Isso já ocorreu nos últimos seis anos e pode ocorrer [novamente], já que os acusados têm poder político e econômico extremo.

Estamos há seis anos aguardando o desfecho de um caso que expressa uma relação promíscua entre política e crime no Rio de Janeiro. As milícias dominam uma grande quantidade de bairros da capital, estão espalhadas pelo Estado inteiro e conduzem a política no Rio de Janeiro. Esse crime é a expressão disso. Estamos vindo de seis anos de obstruções à Justiça, que dificultaram a resolução desse crime. É por isso que essa precisão precisa ser ratificada. Talíria Petrone, deputada federal (PSOL-RJ)

O que aconteceu

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara vota hoje o relatório que é favorável à manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). A prisão preventiva do parlamentar foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.