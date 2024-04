Sakamoto: Jornalista dos EUA faz circo voltado ao ataque de instituições

Sakamoto questionou o teor das informações divulgadas por Shellenberger no "Twitter Files Brazil", documento no qual o jornalista reúne mensagens trocadas entre funcionários do X e que apontariam um suposto processo armado pelo STF [Supremo Tribunal Federal] para implementar uma ditadura, com a conivência do governo Lula.

Shellenberger é uma figura bastante polêmica. Com relação ao que foi liberado até agora no 'Twitter Files', não vi até agora nenhuma informação que fosse uma prova concreta sobre o comportamento do Supremo.

Ao que tudo indica, as mensagens passadas a ele são de pessoas que trabalham dentro do Twitter. São opiniões e classificações de um advogado para outro. Falta efetivamente algo duro e concreto de que houve um crime cometido pelo TSE [Tribunal Superior Eleitoral] aqui ou ali. Ele disse haver mais coisas que serão divulgadas, mas o que foi informado até agora não se sustenta.

O que foi apresentado até aqui não se segura e, até agora, está sendo usado apenas para servir de arma de ataque à democracia brasileira. Toda essa divulgação está sendo usada para os interesses de um grupo político no Brasil e fora do país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O que aconteceu

O senador bolsonarista Magno Malta (PL-ES) convidou Shellenberger para participar de uma audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital no Senado hoje. As acusações feitas pelo jornalista no "Twitter Files Brazil" serviram como pano de fundo no embate entre o empresário Elon Musk e o ministro do STF.