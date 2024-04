Maierovitch: Tropeço do STF com Musk transformou até Milei em 'conciliador'

O colunista Wálter Maierovitch disse no UOL News desta sexta-feira (12) que o STF tropeçou ao bater de frente com Elon Musk, dono da plataforma X. Segundo ele, em vez de se resguardar, o Supremo Tribunal Federal acabou por aumentar o barulho feito pela extrema direita e dar voz até para o presidente da Argentina, Javier Milei, que ofereceu ajuda ao bilionário no "conflito" com o Judiciário brasileiro.

O STF, e Judiciário como um todo, não é um poder de direita, um poder duro, mas é um poder democrático, é um poder onde os discursos, principalmente nas instâncias superiores, e o humanismo prevalecem. Esse humanismo, esse sistema democrático que é abraçado nos tribunais por força constitucional é que perturba a direita, porque a direita quer pena de morte, quer penas duras, que o Supremo tropece, como tropeçou agora nesse caso do Musk e entre pra um debate público e não se resguarde - que é a função dele. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch lembrou que o decano - o ministro mais antigo do Supremo - é que, em casos como o dos ataques de Elon Musk ao Judiciário, deve tomar a frente para avaliar se cabe ou não uma resposta, evitando polêmicas.