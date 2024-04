Saidinhas: deputado pede 'urgência' a Pacheco para análise de vetos de Lula

Pacheco tem até 30 dias para pautar o veto de Lula em sessão do Congresso. Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores —257 deputados e 41 senadores contrários à limitação feita por Lula ao projeto de lei.

Já era esperado que parlamentares se mobilizassem pelo veto, mas Lula seguiu recomendação do Ministério da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski argumentou que seria inconstitucional barrar a saída temporária para visitas às famílias, já que a medida afrontaria o princípio da dignidade humana e o direito à família. Lewandowski argumentou ainda que este veto é "limitado" e afeta atualmente 118.328 presos.

Presidente sancionou maior parte do projeto, mas manteve as saídas temporárias em casos específicos. Lula permitiu que presos em regime semiaberto tenham direito a deixar a prisão em datas comemorativas para visitar familiares, sempre com tornozeleira eletrônica. Esses presos não podem ter sido condenados por crimes violentos.

O projeto sobre o fim da saída temporária de presos foi aprovado no Congresso no fim de março, em votação simbólica. Ou seja, sem o registro nominal dos votos.

O que diz o projeto

O relatório aprovado altera a Lei de Execução Penal e acaba com o benefício que prevê saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas. Atualmente, a legislação prevê que as "saidinhas" sejam autorizadas a detentos do regime semiaberto para: