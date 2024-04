Quais os próximos passos no processo de cassação de Chiquinho Brazão

Preso, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, enfrenta um processo de cassação que pode durar meses.

Entenda os próximos passos

Processo já foi aberto. O Conselho de Ética da Câmara apura uma suposta quebra de decoro parlamentar por parte de Brazão. O pedido foi feito pelo PSOL, que defende que a cassação do deputado é necessária para impedir que ele se beneficie do cargo para obstruir a Justiça.

Sorteio para a relatoria. Na sessão de quarta, o presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior (União-BA), sorteou três nomes para escolha do relator do caso, como determina o Código de Ética da Casa.