Associação diz que afastamento de magistrados da Lava Jato foi 'inadequado'

Os desembargadores do TRF-4 foram afastados por uma decisão do ano passado. Em setembro, quando integravam a 8ª Turma do tribunal, os três declararam a suspeição do juiz Eduardo Appio, que também conduziu ações da Lava Jato. Segundo o presidente do CNJ, os desembargadores desobedeceram o STF (Supremo Tribunal Federal) com essa medida.

É bem verdade que a denominada Operação Lava Jato desbaratou um dos maiores esquemas de corrupção do país (...) No entanto, constatou-se - com enorme frustração - que, em dado momento, tal como apurado no curso dos trabalhos, a ideia de combate a corrupção foi transformada em uma espécie de "cash back" para interesses privados, ao que tudo indica com a chancela e participação dos ora reclamados [Sergio Moro e Gabriela Hardt]

Luis Felipe Salomão, presidente do CNJ