Parte da mídia fez Moro de 'Deus' e ele acreditou no personagem, diz Gilmar

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que parte da mídia fez o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) de "Deus" e o ex-juiz federal "acreditou nesse personagem". As declarações de Gilmar foram feitas em entrevista ao UOL News nesta segunda-feira (15).

Tenho a impressão de que talvez Sergio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado - graças, inclusive, a vocês. Uma parte da mídia o fez 'Deus', o sujeito que veio para salvar. Me lembro que uma vez ouvi do general [Eduardo] Villas Bôas: 'Ah, a gente deve tudo a esse Sergio Moro'. Acho que havia essas considerações em setores muito importantes.