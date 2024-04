Zanin se diz impedido de analisar recurso de Bolsonaro contra multa do TSE

O relator do caso no STF é o ministro Flávio Dino. Ele negou o recurso da defesa de Bolsonaro. Os ministros da Primeira Turma têm até o dia 19 de abril para apresentar seus votos na sessão virtual.

Entenda o caso

Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 70 mil por impulsionar irregularmente conteúdo contra Lula (PT) na época das eleições. Um vídeo de 4 minutos, publicado no canal do PL no YouTube, associava o então candidato petista a imagens negativas e termos como "ladrão" e "sistema inimigo do povo", mas sem deixar claro que era uma propaganda.

O processo foi para o Supremo após o TSE considerar que foram esgotadas as possibilidades de recurso. O processo chegou a Dino no dia 15 de março.