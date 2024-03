Dino nega recurso de Bolsonaro contra multa de R$ 70 mil imposta pelo TSE

Procurada pelo UOL, a defesa de Bolsonaro disse que não se pronunciaria.

Entenda o caso

O ministro julgou recurso apresentado por Bolsonaro contra uma decisão do TSE. O processo chegou a Dino no dia 15 de março.

O processo foi para o Supremo após a corte eleitoral considerar que foram esgotadas as possibilidades de recurso.

Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 70 mil por impulsionar irregularmente conteúdo contra Lula (PT) na época das eleições. Um vídeo de 4 minutos, publicado no canal do PL no YouTube, associava o então candidato petista a imagens negativas e termos como "ladrão" e "sistema inimigo do povo", mas sem deixar claro que era uma propaganda.

Declaração de impedimento. Durante a sabatina no Senado antes de ser empossado ministro, Dino foi questionado sobre se declarar impedido de julgar o ex-presidente. Na ocasião, ele disse que não tinha inimigos e que já havia almoçado com Bolsonaro no Planalto em sua época de governador do Maranhão.