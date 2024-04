Embaixador da Coréia do Sul faz performance em samba do Rio

O embaixador da Coréia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, esteve presente e cantou em um dos sambas mais famosos do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

O diplomata fez uma participação no Samba do Trabalhador. Este é um dos maiores da cidade e recebe shows toda segunda-feira, no Clube Renascença, no Andaraí, zona norte do Rio.

Ele cantou uma sequência de músicas, incluindo ''Trem das Onze'', de Adoniram Barbosa. Ele subiu ao palco de roupa social, animado e com a letra na ponta da língua, acompanhado do Moacyr Luz e dos músicos que se apresentavam na noite.