Ex-ministro de Bolsonaro é nomeado para cargo em ministério de Lula

Cunha Silva foi secretário-executivo do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional). Chegou a atuar como ministro interino da pasta, por curto espaço de tempo, após a exoneração de Daniel de Oliveira Duarte Ferreira em dezembro de 2022.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXV, da Constituição, resolve: nomear Helder Melillo Lopes Cunha Silva, para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Ministério das Cidades, ficando dispensado da função que atualmente ocupa. Trecho do decreto publicado no Diário Oficial