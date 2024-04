Cris Fibe: Deputada que propõe sessão só com homens incita ódio às mulheres

A deputada estadual Mical Damasceno (PSD-MA) propor sessão solene apenas com homens na Assembleia Legislativa do Maranhão incita ódio às mulheres, afirma a colunista do UOL Cris Fibe durante o UOL News desta quarta (17).

Isso que essa deputada — infelizmente uma mulher deputada estadual — fala ali numa casa do povo é criminoso e é incitação ao ódio às mulheres que são vítimas de crimes o tempo inteiro no Brasil. O quinto país no mundo inteiro que mais mata mulheres pelos motivos mais banais e corriqueiros. Cris Fibe, colunista do UOL