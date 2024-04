'Cadeia é coisa do teu pai': Moro responde Zeca Dirceu após provocação no X

Zeca Dirceu é filho de José Dirceu, condenado e preso três vezes nos processos do mensalão e da Lava Jato, do qual Moro foi juiz. Ele está inelegível, mas entrou com uma petição no STF para anular suas condenações na Lava Jato. A defesa pede que a Corte estenda a Dirceu os efeitos da decisão que beneficiou Lula.

Moro escapou de cassação no Paraná, mas ainda pode se tornar inelegível. O TRE-PR manteve o mandato, mas o caso será decidido no TSE. O PT e o PL informaram ao UOL que vão recorrer da decisão.