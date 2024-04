Com voto de Barroso, CNJ forma maioria para derrubar afastamento de Hardt

Os desembargadores haviam sido afastados por suposto descumprimento a ordens do Supremo Tribunal Federal. Em maio do ano passado, quando estavam na 8ª Turma do TRF-4, os magistrados afastaram o juiz Eduardo Appio dos processos da Lava Jato. Appio foi considerado suspeito após ter feito uma ligação intimidatória para o filho do desembargador Marcelo Malucelli.

Para Salomão, os membros do TRF-4 demonstraram "desrespeito obstinado" às ordens do STF. Segundo o corregedor, a decisão que afastou Appio da Lava Jato impactou processos no Paraná que estavam suspensos por ordem do STF. Um dos impactos foi o restabelecimento de dois mandados de prisão que haviam sido suspensos por Appio.

Associações de juízes saíram em defesa de Hardt e dos desembargadores. A Apajufe (Associação Paranaense dos Juízes Federais) chegou a convocar uma paralisação em protesto contra a decisão de Salomão.

A PGR também se manifestou contra os afastamentos. Na sessão do CNJ hoje, o subprocurador-geral da República José Adonis Callou Sá afirmou não ver "motivação suficiente" para afastar Hardt e os desembargadores.

O afastamento cautelar de qualquer magistrado reclama motivos de natureza extremamente grave, além de contemporaneidade aos fatos, ainda mais quando determinado de forma monocrática, situações que não se verificam no caso em debate

Nota da Ajufe sobre o afastamento de Hardt e dos desembargadores

Juíza trocou mensagens com Deltan sobre o acordo

O relatório de Salomão afirma que Hardt tratou fora dos autos sobre a criação do fundo da Lava Jato. Em depoimento ao CNJ, ela disse que tratou do assunto em janeiro de 2019, por mensagens de aplicativo, com o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR), que à época chefiava a força-tarefa da Lava Jato no MPF.