Reabertura de inquéritos de delegado do caso Marielle abre guerra na OAB-RJ

"Política de omissão". "Como não aceitei a política da omissão, diante da necessidade de enfrentar a relação entre política, polícia e crime organizado em nosso estado, fui exonerado do cargo", disse o ex-presidente da comissão.

Aprofundar investigações paradas. O objetivo da reabertura dos inquéritos é aprofundar investigações arquivadas ou que estavam paradas e não avançaram durante a condução de Rivaldo Barbosa. Ele foi preso no dia 24 de março, depois de a Polícia Federal atribuir a ele participação no planejamento do assassinato de Marielle e Anderson.

Anúncio antecipado teria provocado exoneração. Segundo a OAB-RJ, a exoneração deveu-se ao fato de o pedido de reabertura dos inquéritos ter sido anunciado diretamente pela CDH, quando o anúncio deveria ter sido feito pelo presidente do órgão. José Agripino da Silva Oliveira assumiu como novo presidente da Comissão de Direitos Humanos após a exoneração de Ítalo Aguiar.

É uma questão de hierarquia e de peso institucional. Os cargos são de livre nomeação do presidente da OAB-RJ e são de confiança. Quando a confiança acaba, o presidente também tem o direito de exonerar a pessoa que perdeu a sua confiança. É assim em todo lugar

José Agripino da Silva Oliveira, novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ

Renúncia solidária. Álvaro Quintão foi um dos que pediram renúncia do cargo. Ele era secretário-geral da OAB-RJ, além de representante da Comissão de Direitos Humanos, e já foi presidente durante quatro anos.