Polícia Civil do RJ teve Rivaldo e mais 3 ex-chefes presos desde 2008

Nos últimos 16 anos, quatro chefes da Polícia Civil do Rio foram presos. O último deles, Rivaldo Barbosa, foi apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

Rivaldo foi alçado ao cargo de delegado chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do crime. O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil), o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o delegado Rivaldo foram presos no domingo (24) após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Já Allan Turnowski foi preso em setembro de 2022 por organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho. O delegado havia se afastado do cargo no governo estadual para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 pelo PL, mas acabou preso.