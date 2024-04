Apoios a Brazão 'dizem muito' sobre Congresso, diz Anielle Franco

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou nesta segunda-feira (15) que não ficou surpresa com a votação no Congresso Nacional que, na semana passada, examinou a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes e de atrapalhar as investigações do caso.

Mas ela disse que os mais de cem votos pela soltura do suspeito são reveladores do Poder Legislativo.

Brazão foi mantido preso diante do apoio de 277 deputados. Mas o resultado foi só 20 votos a mais que o exigido para que a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) fosse mantida —129 deputados votaram por sua libertação. Dos 240 membros da Frente Parlamentar da Segurança Pública, apenas 76 foram a favor de manter a prisão do deputado.