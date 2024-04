Reinaldo: Conjunto da obra indica um Lira mais pertubado do que com foco

No mais, [tudo o que Lira propõe] são CPIs. CPI do tráfico infantil e da exploração sexual infantil na Ilha do Marajó. Isso é contra o governo? O conjunto da obra indica muito mais um Lira perturbado do que um Lira com foco. O Lira é truculento, toda relação dele política é na base da violência metafórica - tem sempre a linguagem da violência e do confronto, a linguagem sanguinolenta traduzida em questões políticas. Nunca há acordo com o Lira: ou ele leva ou busca aniquilar o outro. É assim que ele funciona e assim tem funcionado. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Como é um sindicalista dos parlamentares, ele vai conquistando benefícios para os deputados e eles topam essa relação de submissão remunerada com emendas. Como estão surgindo nomes à presidência que não são exatamente os escolhidos por ele e também com trânsito junto à base dele - bem ou mal o Lira está na reta final do mandato -, me parece que ele está um pouco destrambelhado. E gente agressiva como ele, autoritária como ele, quando contestada, pode perder a tramontana. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

