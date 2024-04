Bolsonaro pede Zanin impedido em recurso que tenta reverter inelegibilidade

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pede que seja reconhecido o impedimento do ministro Cristiano Zanin na análise de um recurso contra o TSE que tenta reverter a inelegibilidade dele.

O que aconteceu

Os advogados de Bolsonaro dizem que "formalizou sua convicção profissional" contra o ex-presidente. A defesa afirma que essa manifestação foi feita quando ele ainda não era ministro do STF e, na condição de advogado de Lula, entrou com uma representação no TSE contra a reunião de Bolsonaro com embaixadores.

Por isso, a defesa de Bolsonaro pede que Zanin seja declarado suspeito para julgar o caso. Pelo mesmo motivo, os advogados também querem que o ministro seja retirado da relatoria do recurso "em virtude de sua pretérita ligação com a causa ou com qualquer das partes".