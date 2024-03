Nunes, Boulos e Tabata disputam legado de Bruno Covas na pré-campanha de SP

No ato de filiação de Marta Suplicy ao PT, Boulos relembrou que Covas não teve apoio do ex-presidente. "É importante dizer, inclusive, que naquela eleição [2020] o Bruno Covas não foi com Bolsonaro e foi atacado pelo bolsonarismo. O Ricardo Nunes hoje abraçou o bolsonarismo traindo o legado daquele de quem ele foi vice", disse o psolista.

Em 2020, Covas afirmou acreditar que Bolsonaro não agregava valores democráticos e afirmou que anulou seu voto em 2018. "Não vou mudar para ganhar eleição ou apoiador", disse o tucano após viralizar uma foto dele com o então presidente. Três meses após a morte do ex-prefeito, Bolsonaro se referiu ao tucano como "o que morreu" — e recebeu críticas de diferentes políticos.

A presença de Nunes no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no domingo passado também foi alvo de críticas dos adversários e de aliados de Covas. Boulos e Tabata publicaram críticas ao prefeito no X (antigo Twitter) citando o nome do tucano.

No entorno do prefeito, já era prevista que essa seria uma das consequências negativos da ida de Nunes à manifestação. Há um receio de que ele seja ligado à extrema-direita devido à sua proximidade com o ex-presidente. Há outro ponto a ser destacado: a participação de Bolsonaro reforça o movimento de nacionalização a eleição municipal — Boulos tem dito que vencer o emedebista nas urnas será como "derrotar o bolsonarismo".

Tabata tem incorporado aliados de Covas à pré-campanha. Três ex-secretários do ex-prefeito integram a equipe dela: Orlando Faria (PSDB), Vivian Satiro e Luiz Álvaro (PSDB).

A parlamentar tenta atrair o PSDB para sua chapa. Em crise desde as eleições de 2022, o partido hoje se divide em apoiar Nunes, lançar uma candidatura própria ou embarcar na pré-campanha de Tabata.