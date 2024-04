Michelle volta a atacar Janja em caso dos móveis e por viagens

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse hoje, durante evento do PL Mulher, em São Luís, que a atual primeira-dama, Janja da Silva, é uma "articuladora de móveis sem licitação".

O que aconteceu

Michelle, que deve concorrer ao Senado em 2026, também criticou as viagens do governo. "Não adianta apenas chegar e ficar articulando, sendo articuladora de viagens, articuladora de compras de móveis sem licitação, inventando, mentindo, para poder usar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade". A fala é uma referência ao episódio dos móveis do Palácio do Alvorada, que foram encontrados no mês passado, após o governo Lula (PT) acusar a gestão anterior.

A ex-primeira-dama chamou os integrantes do atual governo de "capitalistas travestidos de socialistas". "Por um ano assassinaram nossa reputação dizendo que tínhamos levado os móveis. Pura mentira. Eu mesma falei onde os móveis estavam. 'Estão no depósito de número 5'. Eu dava até o número".