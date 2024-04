MP abre investigação contra prefeita que admitiu jogar livros no lixo

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu procedimento preliminar para investigar a conduta de uma prefeita bolsonarista que gravou um vídeo encenando o arremesso de dois livros didáticos no lixo.

O que aconteceu

A investigação preliminar foi aberta na sexta-feira. Se forem encontrados indícios de irregularidades, a apuração será transformada em inquérito. A 1ª Promotoria de Justiça de Canoinhas que atua na área da infância, juventude e educação, abriu uma notícia de fato "para apurar o descarte de livros", informou a assessoria do MP ao UOL neste sábado (20).

A prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel (PL), gravou um vídeo em que arremessa dois livros no lixo chamando-os de "porcaria". As obras foram "As melhores do analista de Bagé", de Luís Fernando Veríssimo, e "Aparelho sexual e cia", de Philippe Chappuis, o Zep, e Helene Bruller. A gravação foi publicada na última quinta-feira.