Bolsonaro no Rio: Valdemar cita nome de Romário e ouve vaias de apoiadores

Restrição legal exige que Valdemar e Bolsonaro não fiquem próximos durante o ato. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu que os dois se comunicassem, entre as medidas impostas após serem alvo de operação da Polícia Federal por suposta atuação em tentativa de golpe de Estado. Moraes disse que a medida é "necessária para resguardar investigação". Na decisão, Moraes justifica que o objetivo é evitar a combinação de versões.

Bolsonaro subiu no trio por volta de 10h20. Cláudio Castro (PL), governador do Rio, o acompanhou. Ele deixou um hotel na Avenida Atlântica vinte minutos antes, junto do filho Flávio, do pastor Silas Malafaia e outros apoiadores.

Por volta de 9h30, o ex-presidente já estava por Copacabana. Ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro, o general Braga Netto (PL) tirava foto com apoiadores. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal no último dia 8 de fevereiro por suspeita de atuar em tentativa de golpe de estado.

Presença de governadores e parlamentares. A expectativa da organização é que estejam presentes os governadores Jorginho Mello (PL-SC) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Mas só Mello confirmou presença à reportagem. Além deles, são esperados nove senadores e 60 deputados federais.