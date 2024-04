Bolsonaro no Rio: grupo da USP estima 33 mil presentes; veja imagens aéreas

Um grupo de estudos da USP estimou que o ato pró-Bolsonaro reuniu quase 33 mil pessoas hoje em Copacabana, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública do Rio afirma que não fez estimativa de público presente no ato.

O que aconteceu

Projeto responsável pela estimativa é o Monitor do Debate Político da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O grupo é coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto.

O grupo estima que o evento reunia 32.750 pessoas às 12h, horário de maior pico do ato. Para a contagem, são tiradas fotos aéreas que cubram toda a extensão da manifestação em questão. Então, sem que existam sobreposições, as imagens são setorizadas e é feita a aplicação do método Point to Point Network, um software que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma imagem.