Bolsonaro exalta Musk, não cita Moraes e diz que eleição 'é página virada'

Jair Bolsonaro (PL) usou o ato em Copacabana, no Rio, para dizer que as eleições de 2022 são "página virada" e exaltar Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e seu aliado na queda de braço com o STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Bolsonaro não citou o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente começou a discursar 1h20 após o início do ato. Na fala de 34 minutos, ele lembrou a facada em 2018, a campanha que o levou à presidência e a suposta perseguição que tem sofrido desde então. "O sistema não gostou dos quatro anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão", disse.

"Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia", afirmou Silas Malafaia, que discursou momentos antes de Bolsonaro. Organizador do ato, o pastor da Assembleia de Deus classificou como arbitrárias várias decisões recentes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele classificou o inquérito das fake news, tocado por Moraes, como "aberração jurídica".