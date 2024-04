Comissão da Câmara aprova repúdio a Lula por veto em PL das 'saidinhas'

Um dos autores de moção de repúdio, Sanderson disse que a Câmara vai derrubar o veto parcial. "A ressocialização não tem nada a ver com a saidinha", disse o deputado, rebatendo o argumento de que o projeto prejudicaria a ressocialização de condenados.

Lula manteve '98% do projeto'

Ministro disse que o presidente manteve "98% do projeto apresentado pelo Congresso". A afirmação foi feita pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, após reações negativas ao veto.

Pimenta esclareceu que Lula vetou apenas um trecho do texto. O ministro reforçou que quem cometeu assassinato, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, roubo à mão armada, pedofilia e qualquer outro crime hediondo ou violento não terá direito a saída temporária.

Em seu veto, Lula permitiu que presos em regime semiaberto tenham direito a deixar a prisão em datas comemorativas para visitar familiares, sempre com tornozeleira eletrônica. "Poderá sair depois da avaliação do juiz quem não cometeu crime violento, tem bom comportamento, está em regime semiaberto, passou no exame criminológico e apenas para ver a família em datas especiais, como Páscoa e Natal, com tornozeleira eletrônica", enfatizou Pimenta.