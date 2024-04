Saidinha: Lula manteve '98% do projeto', diz ministro após críticas a veto

Em seu veto, Lula permitiu que presos em regime semiaberto tenham direito a deixar a prisão em datas comemorativas para visitar familiares, sempre com tornozeleira eletrônica. "Poderá sair depois da avaliação do juiz quem não cometeu crime violento, tem bom comportamento, está em regime semiaberto, passou no exame criminológico e apenas para ver a família em datas especiais, como Páscoa e Natal, com tornozeleira eletrônica", enfatizou Pimenta.

Lula aceitou recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. De acordo com o governo federal, foi indicação da pasta manter o direito à saída temporária dos presos do semiaberto para visita a familiares.

Paulo Pimenta defendeu que o presidente tem o direito de vetar o projeto. "O Poder Legislativo aprova, o presidente da República tem direito de aceitar ou não e a palavra final é do Congresso. Então isso é absolutamente natural, isso faz parte do equilíbrio das relações institucionais. Agora, eu quero chamar atenção? 98% do projeto que foi aprovado na Câmara foi mantido pelo presidente Lula", disse o ministro em entrevista à CNN Brasil.

Para ele, a sociedade e o Congresso receberam "bem" o veto de Lula. "O presidente vetou impedir que uma mãe, que já cumpriu 1/6 da pena, que já passou pelo exame criminológico, que não cometeu crime com violência e que vai sair com tornozeleira eletrônica, de passar o Dia das Mães com seus filhos", acrescentou.

🚨ATENÇÃO: Presidente @LulaOficial sancionou o fim das saidinhas para presos.



- 98% do projeto apresentado pelo Congresso foi mantido.



- Não vai mais sair do presídio: quem cometeu assassinato, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, roubo à mão armada, pedofilia e qualquer… -- Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 12, 2024

Projeto foi aprovado pelo Congresso

O projeto sobre o fim da saída temporária de presos foi aprovado no Congresso no fim de março, em votação simbólica. Ou seja, sem o registro nominal dos votos. Governistas admitiram a derrota logo cedo na sessão que sacramentou a aprovação na Câmara, mesmo sendo contra a proposta.