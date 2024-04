Caso Marielle: Chiquinho Brazão diz que provará inocência e quer retratação

"Porque meus filhos, meus netos, meus irmãos, todos estão com certeza sofrendo muito devido à opinião popular. O alcance da palavra de um deputado é muito grande. Eu vou me resumir a dizer que sou inocente, provarei a minha inocência, e que compreende o momento que vocês estão passando, com uma grande mídia forçando em cima", acrescentou.

Parlamentar teve a prisão preventiva mantida pelo plenário da Casa, no início de abril. No entanto, ele não perdeu o mandato de deputado federal. Em paralelo, tramita no Conselho de Ética uma representação que pode levar à perda do cargo.

Pedido de cassação feito pelo PSOL. O partido argumenta que a cassação do deputado é necessária para impedir que ele se beneficie do cargo para obstruir a Justiça. Brazão foi expulso do União Brasil em 24 de março, quando foi deflagrado o mandado de prisão preventiva contra ele.

A Polícia Federal prendeu três pessoas apontadas como os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 14 de março. Segundo a investigação, a motivação para o crime seria a atuação da vereadora que teria começado a atrapalhar os interesses da família Brazão.