Comissão de Orçamento é instalada com aliado de Lira no comando

Relator governista. Para a relatoria do Orçamento, foi indicado o senador Angelo Coronel (PSD-BA), um dos mais governistas no Senado, o que pode facilitar o caminho do governo Lula nas definições de recursos da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025. Ele substitui o deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP).

Na semana passada, o governo enviou ao Congresso a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). O texto traz as regras para elaboração do Orçamento de 2025 e precisa ser aprovado no Congresso até 30 de junho. Entre as medidas, está o salário mínimo de R$ 1.502 e a meta de déficit zero no ano que vem.

Comissão analisa todas as peças orçamentárias, como PPA (de quatro em quatro anos), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), PLNs (Projetos de Lei do Congresso), prestações de contas dos presidentes e avisos do TCU (Tribunal de Contas da União).