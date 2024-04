Temendo derrota, governo Lula consegue adiar sessão de vetos no Congresso

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou a sessão de hoje que discutiria os projetos vetados pelo presidente Lula. A análise dos vetos deve ficar para a segunda semana de maio.

O que aconteceu

Acordo para vetos subiu no telhado. O governo tentou fechar uma negociação para recompor cerca de R$ 3,6 bilhões das emendas parlamentares de comissão. Para isso, seria votado no Senado um projeto que permitira a antecipação de R$ 15,7 bilhões em despesas, com base na previsão de arrecadação acima do esperado no primeiro bimestre de 2024. A proposta foi retirada de pauta pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA).

Manobra para adiar a sessão do Congresso. O adiamento foi considerado uma manobra para adiar a análise dos vetos. Parlamentares ouvidos pelo UOL afirmaram que o movimento foi pela falta de acordo com o veto do cronograma de pagamentos de emendas estabelecido pela LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias).